Путин посочувствовал Эрдогану из-за теракта в Стамбуле

Кремль: Путин позвонил Эрдогану и выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле, произошедшем в воскресенье 13 ноября. Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин попросил передать слова сочувствия семьям погибших, а также пожелал выздоровления раненым. «Подтверждаем готовность к самому тесному взаимодействию с турецкими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма», — говорится на сайте.

Взрыв произошел на улице Истикляль — популярном туристическом месте. По некоторым данным, в результате взрыва погибли 6 человек, пострадали не менее 81. Сотрудники Управления безопасности Стамбула уже задержали подозреваемого.