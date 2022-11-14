На юге Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей

На юге Москвы произошло массовое ДТП — столкнулись четыре автомобиля. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Авария произошла на Каширском шоссе в районе дома 57. На месте работают оперативные службы города. «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в заявлении ведомства.

РЕН ТВ, в свою очередь, сообщает об одном пострадавшем.

Ранее в понедельник, 14 ноября, стало известно, что двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с участием автобуса на 339-м километре трассы «Р-22». Авария произошла недалеко от населенного пункта Колобово в Рязанской области.