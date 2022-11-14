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14:11, 14 ноября 2022Россия

На юге Москвы произошло массовое ДТП

На юге Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

На юге Москвы произошло массовое ДТП — столкнулись четыре автомобиля. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Авария произошла на Каширском шоссе в районе дома 57. На месте работают оперативные службы города. «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в заявлении ведомства.

РЕН ТВ, в свою очередь, сообщает об одном пострадавшем.

Ранее в понедельник, 14 ноября, стало известно, что двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с участием автобуса на 339-м километре трассы «Р-22». Авария произошла недалеко от населенного пункта Колобово в Рязанской области.

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Евгения Куликова
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