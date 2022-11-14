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15:22, 14 ноября 2022Интернет и СМИ

Ведущая Первого канала высказалась о шутках «ниже пояса» в КВН

Ведущая Алла Михеева заявила, что ее смущают шутки «ниже пояса» в КВН

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Ведущая одной из рубрик шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале и одна из членов жюри КВН Алла Михеева раскрыла свое отношение к шуткам «ниже пояса» в телеигре. В разговоре с изданием StarHit она призналась, что ей неловко от таких тем.

«Когда шутят ниже пояса, я, конечно, смущаюсь. Не шутите про пояс, пожалуйста! КВН и прекрасен тем, что иногда может быть некомфортно, может быть трогательно, а иногда может быть так смешно, что аж в животе колет», — высказалась Михеева.

Она также напомнила, что руководитель КВН Александр Масляков, который на время уходил с роли ведущего программы по состоянию здоровья, продолжал контролировать происходящее на сцене. «Александр Васильевич никуда не уходил, он всегда с нами. Недавно мы с ним сидели в жюри. Александр Васильевич очень хитрый — потом р-р-раз — и следующую игру он уже ведет. Поэтому, если кто-то хочет прийти на КВН и пошутить шутку "ниже пояса", знайте, Александр Васильевич за всем следит!» — пошутила ведущая.

В ноябре стало известно, что Масляков вернулся в КВН в качестве ведущего после перенесенного COVID-19. О том, что Масляков пропустит несколько первых игр нового сезона КВН, сообщалось в феврале. Тогда руководитель передачи рассказал зрителям, что заразился коронавирусом, поэтому медики рекомендовали ему оставаться дома.

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Денис Савосин
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