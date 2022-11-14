Захарова отреагировала на сообщения о госпитализации Лаврова

Захарова опровергла госпитализацию главы МИД Лаврова после прибытия на саммит G20

Сообщения от представителей индонезийских властей о госпитализации главы МИД России Сергея Лаврова являются фейками, министр не обращался за медицинской помощью после прибытия на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. Так госпитализацию российского министра опровергла представитель ведомства Мария Захарова в личном Telegram-канале.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем [Лавровым] в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив», — отреагировала дипломат.

Встреча «Большой двадцатки» пройдет 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии. Российскую делегацию на саммите лидеров государств возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, который накануне прибыл на место проведения саммита.