В городах России сократили сотни маршрутов общественного транспорта

Simetra: в 84 городах России сократили 200 маршрутов общественного транспорта

В 84 крупнейших городах России за год сократили сотни маршрутов общественного транспорта, включая автобусные и троллейбусные линии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании Simetra.

Общее число маршрутов снизилось почти на 4 процента. За год перестали функционировать 200 маршрутов: 190 автобусных линий и десять троллейбусных. В городах также сократилось число автобусов — на 7 процентов, до 56,7 тысячи единиц. Количество транспортных средств в парке троллейбусов и трамваев снизилось на 3 процента, до 11,6 тысячи.

Эксперты объяснили динамику несколькими причинами, включая проблемы с поставками комплектующих и рост цен. Количество линий также сократилось из-за того, что города стали принимать документы транспортного планирования — оптимизация сети и появление бесплатных пересадок. В российских городах заметили уменьшение интенсивности движения подобного транспорта — средний интервал за год вырос до 19 минут.

Ранее промышленный эколог Валентин Романовский опроверг экологичность электробусов. Он посчитал их опасными для окружающей среды из-за теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), благодаря которым работает такой транспорт.