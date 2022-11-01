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20:47, 1 ноября 2022Среда обитания

Названа опасность одного вида общественного транспорта

Промэколог Романовский опроверг экологичность электробусов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Электробусы наносят природе не меньше вреда, чем обычные автобусы. Экологичность этого вида общественного транспорта опроверг промышленный эколог, сотрудник НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы» НИТУ «МИСиС» Валентин Романовский, пишет «Газета.Ru».

Романовский считает электробусы опасными для окружающей среды из-за теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), благодаря которым работает такой транспорт. Угольные и газовые ТЭЦ создают большое количество выбросов за пределами города, где обычно находятся.

«В рамках города воздух становится чище, но вся эта нагрузка переходит на ТЭЦ, чтобы обеспечивать электробус энергией. В городе он ничего не выбрасывает, но вместо него выбрасывает ТЭЦ, которая дает ему электроэнергию. И по уровню негативного воздействия на среду в целом влияние ТЭЦ может быть более сильным», — пояснил эксперт. Он добавил, что в зависимости от метеоусловий выбросы от ТЭЦ могут добраться и до города.

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По словам Романовского, электротранспорт станет более экологичным при использовании возобновляемых источников энергии — к примеру, ветра. В то же время применение солнечных батарей также неоднозначно влияет на окружающую среду — их производство часто оказывается опасным для экологии.

В апреле стало известно, что загрязнение воздуха в Москве сократилось в 2,6 раза за последние десять лет. Одной из причин эксперты считают внедрение в транспортную сеть электробусов и появление электромобилей.

Александра Качан
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