Metro: в Великобритании 57-летняя женщина едва не лишилась жизни из-за манго

В Суррее, Великобритания, женщина съела манго и едва не лишилась жизни из-за поранившей ее пищевод косточки. Об этом сообщает Metro.

57-летняя пострадавшая, которая пожелала сохранить анонимность, начала испытывать трудности с глотанием после того как перекусила манго. Она обратилась к врачу и на приеме рассказала, что именно ела перед тем, как у нее возникло ощущение дискомфорта. Медики посчитали, что опасности нет, и у пациентки, скорее всего, поцарапана гортань или раздраженный желудок.

Через несколько дней после визита в больницу состояние женщины ухудшилось, и она снова обратилась за помощью. Компьютерная томография показала разрыв пищевода и скопление воздуха в грудной клетке. Оказалось, что к травме привела застрявшая косточка манго.

Пациентке провели операцию по извлечению косточки. После этого она в течение недели находилась в больнице под наблюдением врачей и проходила курс лечения антибиотиками. Женщина заявила, что планирует пожаловаться на врачей, которые не подумали, что она могла проглотить косточку манго, и отпустили ее домой, тем самым поставив ее жизнь под угрозу.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании заказала доставку еды из японского ресторана и едва не лишилась жизни из-за острой аллергической реакции. Прибывшие медики успели оказать пострадавшей необходимую помощь.