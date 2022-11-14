Оценена возможность Китая заменить европейский рынок для российских металлургов

Аналитик Раднаева: Китай не станет для металлургов РФ альтернативой европейскому рынку

Генеральный директор консалтинговой компании «SINORUSS» Сурана Раднаева оценила возможность Китая стать альтернативой европейского рынка для российских металлургов. Ее слова приводит «Московский комсомолец».

Она напомнила, что после введения западных санкций металлургическая отрасль лишилась одного из ключевых рынков сбыта, импорт сократился на 46 процентов в первой половине года.

«Китай не сможет заменить России европейский рынок. Во-первых, Китай и сам является крупнейшим производителем и экспортером продукции металлургической отрасли, во-вторых, сокращает импорт», — указала аналитик, пояснив, что поставкам препятствует низкий курс юаня и сложности с логистикой.

Раднаева добавила, что в сотрудничестве российских и китайских металлургических компаний существуют большие перспективы, например, в области автоматизации и цифровизации производственных процессов, что повысит конкурентоспособность российских производителей на мировом рынке.

В ноябре министр экономики Украины Юлия Свириденко на встрече с американским министром торговли Джиной Раймондо предложила США включить украинскую руду и другую продукцию в западную цепочку поставок, заменив на этих рынках Россию.