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19:16, 14 ноября 2022Моя страна

В Кабардино-Балкарии введут в строй три моста к концу 2022 года

В Кабардино-Балкарии автомобилистам вновь станут доступны три моста к концу 2022 года

Кадр: «Россия-1»

Три моста вновь введут в эксплуатацию в Кабардино-Балкарии к концу 2022 года. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, автомобилистам станут доступны мосты через реки Чегем и Лескен на федеральной трассе «Кавказ», а также на дороге «Урвань-Верхняя Балкария-Уштулу». Помимо этого, уже ввели в эксплуатацию путепроводы в районе Куба-Табы и на дороге «Прохладный-Баксан-Эльбрус».

Руководитель Управления федеральных автодорог «Кавказ» Александр Лукашук заявил, что в текущем году ремонтные работы досрочно завершили на большинстве объектов. Так, например, основную дорогу региона — трассу «Кавказ» — практически всю расширили до четырех полос.

Глава республики Казбек Коков, в свою очередь, подчеркнул, что трассы стали безопаснее и комфортнее. Кроме того, по его словам, количество аварий, в том числе со смертельным исходом, значительно сократилось.

В июле капитальный ремонт завершили в Центральной библиотеке Тырныауза, Кабардино-Балкария. В ходе строительных работ специалисты обновили фасад, а также полы, потолки и стены. Кроме того, они отремонтировали сети тепло- и водоснабжения, установили радиаторы, пластиковые окна, внутренние и входные двери.

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Майя Пономаренко
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