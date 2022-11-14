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09:30, 14 ноября 2022Наука и техника

Российские вертолетчики получат специализированную броню

«Армоком»: для российских вертолетчиков создадут специализированную броню

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Для российских вертолетчиков за два-три года создадут специализированную броню. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель гендиректора «Армокома» Олег Фаустов.

По его словам, в состав защитного комплекса войдут противоосколочный шлем, бронежилет и огнестойкий костюм.

«Сегодня мы разрабатываем модульный защитный комплект для экипажей вертолетов армейской авиации. В настоящий момент они не имеют бронезащиты — есть вертолеты с бронированной кабиной, есть с небронированной кабиной, но непосредственно у самих членов экипажа нет индивидуальных средств бронезащиты», — отметил руководитель.

Работы по созданию специализированного защитного комплекта займут два-три года, уточнил Фаустов.

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Также Фаустов заявил, что «Армоком» создал 700-граммовый шлем из композитной брони. Кроме этого, российское предприятие пообещало создать костюм «железного человека» из композитной брони, который закроет тело военного по принципу доспехов.

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Иван Потапов
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