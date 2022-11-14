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11:33, 14 ноября 2022Наука и техника

В России рассказали о возможности США нанести обезоруживающий удар по Москве

РИА Новости: США могут нанести обезоруживающий удар из Европы по Москве

Фото: Huntington Ingalls Industries / Reuters

Имеющиеся у США наработки по перспективным вооружениям позволяют американской стороне в рамках программы Conventional Prompt Strike (CPS) создать гиперзвуковые комплексы, позволяющие нанести обезоруживающий удар по Москве. Об этом пишет РИА Новости.

В материале агентства отмечается, что высокоскоростные крылатые ракеты могут получить атомные подводные лодки (АПЛ) класса Virginia.

«Первые серийные образцы Пентагон надеется получить к 2024 году, АПЛ переоборудуют под них к 2028 году. На каждой подлодке серии Block V разместят до 65 CPS. Этими ракетами вооружат и новейшие малозаметные эсминцы типа Zumwalt», — говорится в публикации.

Отмечается, что «США могут нанести обезоруживающий удар из Европы». «Еще в июне 2020-го немецкие СМИ писали, что на саммите министров обороны стран НАТО некоторые страны ЕС одобрили размещение перспективных американских ракет средней дальности в обычном снаряжении», — пишет агентство.

Согласно данным РИА Новости, «дальность этого оружия — от 1000 до 5500 километров». «Подлетное время до Москвы минимальное», — уточняется в публикации.

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Таким образом в агентстве прокомментировали публикацию издаваемого Минобороны России журнала «Военная мысль», в которой утверждалось о создании Соединенными Штатами неядерных средств нейтрализации российского ядерного оружия.

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Иван Потапов
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