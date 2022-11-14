В Польше допустили нехватку средств на закупку оружия

В банке Credit Agricole допустили, что Польше не хватит средств на закупку оружия

Польше может не хватить средств на закупку вооружения и военной техники. Такой сценарий в своем анализе допустили эксперты банка Credit Agricole, пишет Rzeczpospolita.

В издании указали, что аргументы экспертов не оставляют сомнений относительно того, что если не позже 2024 года экономика не поднимется, страна «начнет испытывать проблемы с урегулированием своих обязательств, вытекающих из неконтролируемой сегодня гонки вооружений». При этом подъем экономики в указанные сроки назвали маловероятным.

Комментируя текущую ситуацию, главный экономист Credit Agricole Якуб Боровский допустил, что новое правительство после выборов в 2023 году будет вынуждено ограничить уже реализуемые программы вооружений, а также те, которые только запланированы.

Согласно подсчетам экспертов, определивших стоимость ключевых выполняемых контрактов и проанализировавших объем готовящихся инвестиций, сумма расходов Варшавы на национальную оборону к 2035 году должна составить около 1,7 триллиона злотых (примерно 0,37 триллиона долларов по текущему курсу).

Высказывая свое мнение по данному вопросу, военный аналитик Ежи Рещиньский акцентировал внимание на том, что стоимость заказываемой военной техники составляет лишь третью часть всех расходов. «Еще две трети расходов необходимо потратить на техническое обслуживание, модернизацию, ремонт, необходимость адаптации военной инфраструктуры к эксплуатации оборудования и создание сети поддержки», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что правительство Польши готовит план сокращения расходов на менее приоритетные проекты, чтобы больше тратить на закупку вооружения.