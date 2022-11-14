Россия запретила въезд в страну для 100 граждан Канады

МИД заявил, что Россия ввела санкции и запретила въезд в страну для 100 граждан Канады

Россия ввела персональные санкции против 100 граждан Канады. Об этом сообщается в заявлении на сайте российского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что ограничения ввели в ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Канады Джастина Трюдо санкций против российских чиновников, журналистов и экспертов. Отмечается, что попавшим под рестрикции канадцам «на основе взаимности» запретили въезд на территорию РФ.

«В их числе — высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты многочисленных пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур, которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса», — уточнили в МИД.

Ранее Трюдо заявил, что Канада введет новые санкции против России. В санкционный список Оттавы войдут 23 гражданина России, которые связаны с юридической сферой и безопасностью. Рестрикции коснутся сотрудников правоохранительных органов, которые причастны к нарушениям прав человека в отношении российских оппозиционеров.