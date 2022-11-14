Казахстан начал рассматривать кандидата на пост нового посла Украины

Дипломат МИД Казахстана Смадияров сообщил о рассмотрении кандидатуры нового посла Украины

Казахстан рассматривает кандидатуру нового посла Украины, заявил официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) страны Айбек Смадияров. Его слова передает казахское агентство Tengrinews. Дипломат также отметил, что точной даты завершения рассмотрения нет.

«Кандидатура нового посла находится на рассмотрении наших властей. Конкретных сроков нет», — сказал Смадияров.

В начале октября стало известно, что посол Украины в Казахстане Петр Врублевский, призывавший убивать русских, покинет республику после назначения нового посла.