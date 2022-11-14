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14:29, 14 ноября 2022Бывший СССР

Казахстан начал рассматривать кандидата на пост нового посла Украины

Дипломат МИД Казахстана Смадияров сообщил о рассмотрении кандидатуры нового посла Украины

Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости

Казахстан рассматривает кандидатуру нового посла Украины, заявил официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) страны Айбек Смадияров. Его слова передает казахское агентство Tengrinews. Дипломат также отметил, что точной даты завершения рассмотрения нет.

«Кандидатура нового посла находится на рассмотрении наших властей. Конкретных сроков нет», — сказал Смадияров.

В начале октября стало известно, что посол Украины в Казахстане Петр Врублевский, призывавший убивать русских, покинет республику после назначения нового посла.

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Василий Мека
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