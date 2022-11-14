В Совфеде объяснили желание Шольца и Макрона говорить с Путиным

Цеков: Макрон и Шольц хотят поговорить с Путиным, так как реально оценивают обстановку

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц настаивают на необходимости переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, потому что «реально оценивают обстановку». Такое объяснение дал сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, передает News.ru.

По словам парламентария, в Евросоюзе (ЕС) понимают, что конфликт на Украине и антироссийские санкции больше вредят Европе, чем России.

Лидеры Франции и ФРГ поняли, что их страны являются оружием в руках США, также их могут втянуть в конфликт с Россией, добавил Цеков. «Кроме того, сейчас мир переориентируется на другие международные организации и страны, и Германия с Францией могут потерять свое влияние в мире. По этой причине они стремятся к переговорам с Москвой», — резюмировал сенатор.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине необходимо начать переговоры с участием российского лидера Владимира Путина и главы украинского государства Владимира Зеленского.