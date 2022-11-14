Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:54, 14 ноября 2022Россия

В Совфеде объяснили желание Шольца и Макрона говорить с Путиным

Цеков: Макрон и Шольц хотят поговорить с Путиным, так как реально оценивают обстановку

Фото: Rit Heize / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц настаивают на необходимости переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, потому что «реально оценивают обстановку». Такое объяснение дал сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, передает News.ru.

По словам парламентария, в Евросоюзе (ЕС) понимают, что конфликт на Украине и антироссийские санкции больше вредят Европе, чем России.

Лидеры Франции и ФРГ поняли, что их страны являются оружием в руках США, также их могут втянуть в конфликт с Россией, добавил Цеков. «Кроме того, сейчас мир переориентируется на другие международные организации и страны, и Германия с Францией могут потерять свое влияние в мире. По этой причине они стремятся к переговорам с Москвой», — резюмировал сенатор.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине необходимо начать переговоры с участием российского лидера Владимира Путина и главы украинского государства Владимира Зеленского.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В Турции начались тайные переговоры между Россией и США
Российские войска уничтожили две американские контрбатарейные станции AN/TPQ-50
В Крыму пересмотрят меры безопасности после отвода российских войск из Херсона
Россия оценила решение ЕС о создании тренировочной миссии для ВСУ
Оценены запасы газа в Европе
Названы самая большая и самая высокая крыши в России
Россиянам назвали способ получить миллионы от государства
Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ на южно-донецком направлении
В Одессе снесли бюст Максима Горького
Губернатор Бали рассказал о визите Лаврова в больницу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.