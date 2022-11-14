Российскому школьнику на перемене оторвали палец из-за попустительства учителей

В Иркутске учителя не заметили, как школьники оторвали однокласснику палец и затоптали его

В Иркутске учащиеся одной из школ прихлопнули однокласснику руку дверью, из-за чего у ребенка оказался оторван палец. Об этом сообщает мать российского школьника, Оксана Ковальчук, ее слова приводит Telegram-канал Babr Mash.

По словам женщины, инцидент произошел из-за попустительства учителей. Они не уделяли внимание детям на перемене, кроме того, допустили развитие ситуации, когда ее сын стал жертвой травли. Также она отметила, что даже после того как педагоги заметили, что ребенок лишился части конечности, они не смогли правильно оказать первую помощь, а оторванный кусок пальца просто затоптали.

«Я приехала поговорить с врачом, который проводил операцию [по восстановлению пальца ребенка], он объяснил, что неправильно была оказана первая медицинская помощь, оторванный палец был очень загрязнен, поэтому, может быть, он не приживется. Так и случилось», — рассказала Ковальчук.

По словам женщины, в течение часа ее сын вовсе не мог получить медпомощь в школе, так как медсестра была на обеде.

Также она отметила, что в школьном чате ребенок вместо поддержки получил новую порцию издевательств — одноклассники создавали мемы про его оторванный палец. В настоящее время женщина намерена обратиться в суд, чтобы привлечь педагогов к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске в школе №12 учитель математики несколько раз ударил ребенка.