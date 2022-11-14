В России высказались об индексации пенсии работающим пенсионерам

Депутат Бессараб назвала невозможной индексацию пенсий работающим пенсионерам

Необходимо индексировать пенсию работающим пенсионерам, но сейчас это невозможно, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

Стало известно, что правительство России отклонило законопроект «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях» для установления справедливого порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.

Конечно, нужно индексировать пенсию работающим пенсионерам. Это было бы правильно Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Слухи об индексация пенсии работающих пенсионеров были явно преувеличены. В планы правительства это не закладывалось», — объяснила Бессараб.

Депутат рассказала, что, по разным оценкам, сумма средств, которая потребуется на ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам, будет в первый год чуть меньше одного триллиона рублей с последующим увеличением.

«С учетом того, что у нас дефицитный бюджет на ближайшие три года и предполагаются внутренние заимствования для его покрытия, допускать дополнительные бумажные решения было бы неправильно», — отметила она.

Ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что фракция предлагает защитить права работающих пенсионеров, вернуть им индексацию и полноценно пересчитывать пенсию ежегодно 1 августа.

