Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:49, 14 ноября 2022Россия

В России высказались об индексации пенсии работающим пенсионерам

Депутат Бессараб назвала невозможной индексацию пенсий работающим пенсионерам

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Необходимо индексировать пенсию работающим пенсионерам, но сейчас это невозможно, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

Стало известно, что правительство России отклонило законопроект «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях» для установления справедливого порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.

Конечно, нужно индексировать пенсию работающим пенсионерам. Это было бы правильно

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

«Слухи об индексация пенсии работающих пенсионеров были явно преувеличены. В планы правительства это не закладывалось», — объяснила Бессараб.

Депутат рассказала, что, по разным оценкам, сумма средств, которая потребуется на ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам, будет в первый год чуть меньше одного триллиона рублей с последующим увеличением.

«С учетом того, что у нас дефицитный бюджет на ближайшие три года и предполагаются внутренние заимствования для его покрытия, допускать дополнительные бумажные решения было бы неправильно», — отметила она.

Ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что фракция предлагает защитить права работающих пенсионеров, вернуть им индексацию и полноценно пересчитывать пенсию ежегодно 1 августа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Песков высказался о возможных темах переговоров Путина и Эрдогана
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с автобусом на российской трассе
Роналду заявил о неуважении к главному тренеру «Манчестер Юнайтед»
Президент Украины прибыл в Херсон
Экономике США предсказали успехи в борьбе с рецессией
Совладельцев российского холдинга по производству бытовой химии отдали под суд
Турция отвергла соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле
Москвич не дождался помощи и выпрыгнул из окна девятого этажа при пожаре
Илон Маск предрек будущее человечества
Названо критичное соотношение выплат по кредиту и ежемесячного дохода
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.