«Лукойл» захотел переименовать президента

Совет директоров «Лукойла» рекомендовал переименовать должность президента

Совет директоров компании «Лукойл» рекомендовал собранию акционеров принять решение об упразднении коллегиального исполнительного органа компании — правления и сформировать единоличный исполнительный орган, следует из материалов предприятия.

Наименование этой должности предлагается поменять — с «президента» на «главный исполнительный директор». Изменений в структуре управления в компании хотят добиться для повышения оперативности принятия решений.

В конце июня из «Лукойла» ушел Леонид Федун, что объяснялось достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами. В апреле пост главы компании покинул попавший под санкции Великобритании Вагит Алекперов, вместо него в должности был утвержден Вадим Воробьев.