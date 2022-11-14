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15:20, 14 ноября 2022Экономика

«Лукойл» захотел переименовать президента

Совет директоров «Лукойла» рекомендовал переименовать должность президента
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Совет директоров компании «Лукойл» рекомендовал собранию акционеров принять решение об упразднении коллегиального исполнительного органа компании — правления и сформировать единоличный исполнительный орган, следует из материалов предприятия.

Наименование этой должности предлагается поменять — с «президента» на «главный исполнительный директор». Изменений в структуре управления в компании хотят добиться для повышения оперативности принятия решений.

В конце июня из «Лукойла» ушел Леонид Федун, что объяснялось достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами. В апреле пост главы компании покинул попавший под санкции Великобритании Вагит Алекперов, вместо него в должности был утвержден Вадим Воробьев.

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Платон Щукин
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