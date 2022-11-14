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18:14, 14 ноября 2022Ценности

Кейт Миддлтон вышла в свет в украшениях принцессы Дианы

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила День памяти в серьгах принцессы Дианы

Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин вышла в свет в жемчужных серьгах покойной свекрови, принцессы Дианы. Соответствующую информацию приводит Vogue.

Кейт Миддлтон посетила службу, посвященную Дню памяти павших британских солдат. На размещенных фото видно, что супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма надела черную широкополую шляпу, похожую на ту, что надевала леди Диана, и черное пальто, к которому прикрепила брошь с тремя красными маками.

Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Кейт Миддлтон надевала унаследованные жемчужные украшения на прием в Букингемском дворце для иностранных сановников накануне похорон королевы.

Ранее в ноябре принцесса Уэльская Кэтрин посетила детский центр в платье Mango за 2500 рублей. Для выхода в свет королевская особа выбрала приталенное пальто длины миди марки Hobbs на пуговицах и с поясом, лодочки на высоких каблуках и темно-зеленое вязаное платье с длинными рукавами.

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Екатерина Ештокина
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