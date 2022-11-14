Четверо российских солдат-мотострелков ранены в результате обстрела ВСУ

Четверо солдат-мотострелков России ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской области

Четверо российских солдат-мотострелков ранены в результате обстрела Белгородской области со стороны Украины. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по приграничному российскому региону более 40 82-миллиметровых мин. Пострадавшие в результате атаки бойцы были госпитализированы, в настоящее время их жизни ничто не угрожает.

12 ноября губернатор Белгородской области сообщал, что несколько сел Шебекинского городского округа попали под минометный обстрел. Никто не пострадал, было зафиксировано попадание в газовый распределитель на окраине одного из населенных пунктов.

Ранее в октябре президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.