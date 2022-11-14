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10:37, 14 ноября 2022Из жизни

30 лет пылившееся в шкафу древнее кольцо оценили в два миллиона рублей

BBC News: 30 лет пылившееся в шкафу кольцо кельтского вождя оценили в два миллиона рублей

Фото: Shutterstock

Древнее золотое кольцо, почти 30 лет пылившееся в шкафу у коллекционера, оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей). Об этом сообщает BBC News.

Кольцо попало к 66-летнему коллекционеру, который пожелал сохранить анонимность, в 1994 году. Спустя почти три десятилетия мужчина решил отнести его в Британский музей на оценку. «Мне уже за 60, и я не знаю, сколько еще проживу. Я подумал, что кольцу нужно найти хороший дом, чтобы моим детям не пришлось решать, что с ним делать», — говорит он.

Предполагается, что украшение носил вождь кориелтаувов — кельтского племени, которое владело частью английского региона Западный Мидленд и графства Йоркшир. По оценке специалистов, украшение было изготовлено примерно за 100 лет до нашей эры. Необычный рисунок на кольце связан с иценами — другим кельтским племенем, населявшим юго-восток острова.

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Украшение будет выставлено на продажу 15 ноября аукционным домом Noonans. «Другого кольца такого стиля не существует. Это невероятно важная вещь», — утверждает сотрудник аукционного дома.

Ранее сообщалось, что в США с аукциона продали редчайшую монету 1913 года выпуска. Стоимость лота составила 4,2 миллиона долларов (более 259 миллионов рублей).

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Алиса Удовик
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