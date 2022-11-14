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12:29, 14 ноября 2022Россия

В Совфеде прокомментировали предложенную Киевом идею об исключении России из G20

Джабаров в шутку предложил Киеву не ограничиваться G20 и попросить исключить РФ с Земли

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Заявления Киева с предложениями исключить Россию из числа «Большой двадцатки» (G20) схожи с возможностями «исключить» Российскую Федерацию из числа стран, существующих на планете Земля. Об этом заявил в Telegram первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя инициативу украинской стороны.

Накануне в Верховную Раду Украины внесли проект об обращении к G20 с целью исключить Россию из состава группы.

«А почему бы сразу не обратиться к мировому сообществу об исключении России из числа стран, существующих на планете Земля?» — заметил в шутку Джабаров.

Встреча G20 пройдет 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии. Российскую делегацию на саммите лидеров государств возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, который 13 ноября прибыл на место его проведения.

По сведениям газеты The Telegraph, Европейский союз и Великобритания решили бойкотировать выступления России на саммите «Большой двадцатки».

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Анна Щербакова
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