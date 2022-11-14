В Херсоне воспользовались Starlink для восстановления связи
Операторы Украины воспользовались терминалами спутниковой связи Starlink, принадлежащей компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, для восстановления связи в Херсоне. Об этом заявил министр цифровой трансформации республики Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
«Сейчас в (…) Херсоне нет света, однако мобильным операторам "Киевстар" и Vodafone удалось развернуть первые базовые станции. В большинстве своем они работают на генераторах и терминалах Starlink от Минцифры», — написал он.
По его словам, терминалы спутниковой сети помогают поддерживать работу связи, пока операторы занимаются восстановлением поврежденного оптического кабеля.
Ранее Украина получила от Польши свыше полутора тысяч терминалов Starlink. Министр цифровой трансформации уточнял, что получение подобной помощи сейчас очень важно, так как страна имеет проблемы с электроэнергией. Сообщалось, что часть терминалов направят гражданским властям в южных и восточных регионах Украины.