В Херсоне воспользовались Starlink для восстановления связи

Операторы Украины воспользовались терминалами Starlink для восстановления связи в Херсоне

Операторы Украины воспользовались терминалами спутниковой связи Starlink, принадлежащей компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, для восстановления связи в Херсоне. Об этом заявил министр цифровой трансформации республики Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

«Сейчас в (…) Херсоне нет света, однако мобильным операторам "Киевстар" и Vodafone удалось развернуть первые базовые станции. В большинстве своем они работают на генераторах и терминалах Starlink от Минцифры», — написал он.

По его словам, терминалы спутниковой сети помогают поддерживать работу связи, пока операторы занимаются восстановлением поврежденного оптического кабеля.

Ранее Украина получила от Польши свыше полутора тысяч терминалов Starlink. Министр цифровой трансформации уточнял, что получение подобной помощи сейчас очень важно, так как страна имеет проблемы с электроэнергией. Сообщалось, что часть терминалов направят гражданским властям в южных и восточных регионах Украины.