Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:27, 14 ноября 2022Ценности

Раскрыты детали свадебного платья дочери Трампа

Page Six: Тиффани Трамп пошла к алтарю в блестящем платье модного дома Elie Saab

Фото: Hy Goldberg / Denis Leon & Co

Журналисты Page Six раскрыли детали дизайна подвенечного наряда младшей дочери бывшего президента США Дональда Трампа Тиффани. Материал опубликован на сайте издания.

Известно, что 29-летняя знаменитость вышла замуж за 25-летнего миллиардера из Нигерии Майкла Булоса. Церемония бракосочетания, которая насчитывала 500 гостей, прошла в поместье Трампа в Пальм-Бич, Флорида. Невеста пошла к алтарю в пышном платье с длинным рукавом модного дома Elie Saab, расшитом блестящими камнями и стразами.

Материалы по теме:
«Я плакала всю дорогу» Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
«Я плакала всю дорогу»Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
4 декабря 2020
Замкнутый круг Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
Замкнутый кругКак самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
30 января 2020

На размещенных кадрах видно, что виновница торжества предпочла нюдовый макияж в сочетании с уложенными волнами волосами. Свадебный образ модели дополнили серьги с бриллиантами и жемчугом. При этом позже Трамп переоделась в прямое платье на бретелях, которое оформлено V-образным декольте и длинным шлейфом.

Булос сделал предложение Трамп в январе 2021 года, подарив ей кольцо за десятки миллионов рублей. Мужчина преподнес возлюбленной обручальное кольцо нью-йоркского ювелира Самера Халиме. Украшение, которое оформлено крупным изумрудом весом 13 карат и двумя бриллиантами трапециевидной огранки по бокам, обошлось ему в 1,2 миллиона долларов (72,2 миллиона рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Захарова отреагировала на сообщения о госпитализации Лаврова
Девушка назвала надежный способ расстаться с парнем-нарциссом
Россиянам назвали главные тренды в пластике
Лавров раскритиковал слухи о болезни Путина
ВСУ обстреляли граничащий с Украиной регион
Боррель заявил об отсутствии данных о поставках Ираном ракет в Россию
В Москве сожительница ударила ножом националиста Соболева
Захарова опубликовала видео с Лавровым на Бали
Глава приграничного российского региона показал кадры последствий обстрела ВСУ
Лавров опроверг госпитализацию на Бали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.