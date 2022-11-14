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14:16, 14 ноября 2022Мир

Турция отказалась комментировать сообщения о переговорах России и США

Reuters: в Турции отказались комментировать сообщения о тайных переговорах России и США

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Турецкие чиновники отказались комментировать сообщения о тайных переговорах представителей России и США, которые, по заявлениям СМИ, начались в Анкаре. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, официальный представитель турецкой стороны не стал комментировать заявления о переговорах Москвы и Вашингтона. При этом он рассказал, что Анкара сотрудничает с рядом государств в вопросах борьбы с терроризмом, в том числе по расследованию теракта, который произошел 13 ноября в Стамбуле.

Ранее «Коммерсантъ» писал о том, что 14 ноября в Анкаре проходят переговоры между делегациями России и США. Уточнялось, что в них принимает участие директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Подробности и цель переговоров не сообщались.

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Виктория Кондратьева
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