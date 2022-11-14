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09:08, 14 ноября 2022Спорт

Промоутер Усика раскритиковал IBF за выбор соперника для боксера

Промоутер Усика Александр Красюк раскритиковал назначение Хрговича соперником для боксера
Александр Усик

Александр Усик. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк раскритиковал Международную боксерскую федерацию (IBF) за выбор соперника для своего подопечного. Его слова приводит Tribuna.com.

«Это достаточно спорное решение, учитывая очередность обязательных защит. Первым в списке является [Даниель] Дюбуа от Всемирной боксерской ассоциации (WBA)», — заявил Красюк, добавив, что бой против хорвата Филипа Хрговича отдалит его спортсмена от поединка за звание абсолютного чемпиона мира с британцем Тайсоном Фьюри.

Ранее промоутер Эдди Хирн сообщил, что IBF уведомила Усика о необходимости провести бой против обязательного претендента Хрговича.

35-летний Усик выиграл все 20 боев в карьере. Он удерживает чемпионские пояса IBF, Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в супертяжелом весе.

На счету 30-летнего Хрговича 15 побед в 15 боях (12 из которых — нокаутом). 20 августа он единогласным решением судей одержал победу над китайцем Чжан Чжилэем и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF.

Ксения Курашкина
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