Усика обязали провести поединок с хорватским боксером

Украинца Александра Усика обязали провести бой с хорватским боксером Филипом Хрговичем

Международная боксерская федерация (IBF) назначила обладателю чемпионского пояса организации украинцу Александру Усику обязательный поединок. Об этом сообщает промоутер Эдди Хирн в Twitter.

Хирн заявил, что IBF уведомила Усика о необходимости провести бой против обязательного претендента — Филипа Хрговича из Хорватии.

Ранее Усик ответил на вопрос о проведении боя против представителя России. «Для чего мне это нужно? Я столько раз их побеждал», — сказал боксер.

35-летний Усик выиграл все 20 боев в карьере. Он удерживает чемпионские пояса IBF, Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в супертяжелом весе.

На счету 30-летнего Хрговича 15 побед в 15 боях (12 из которых — нокаутом). 20 августа он единогласным решением судей одержал победу над китайцем Чжан Чжилэем и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF.