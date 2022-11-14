Названо число столкнувшихся с пассивной агрессией школьников

VK Образование и Учи.ру: 42% школьников были жертвами пассивной агрессии в сети или школе

Среди учеников и педагогов много тех, кто сталкивался с проявлениями пассивной агрессий в школе или в сети. Об этом говорится в пресс-релизе с результатами совместного исследования VK Образования и Учи.ру. Документ поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 14 ноября.

Специалисты провели онлайн-опрос о проблеме травли в сети среди учителей и школьников. В исследовании приняли участие 821 преподаватель и 988 учеников с первого по девятый класс. Выяснилось, что жертвами пассивной агрессии были 42 процента школьников, знающих, что это такое. Каждый второй педагог (53 процента) становился свидетелем проявления пассивной агрессии, а каждый третий (36 процентов) — жертвой подобной враждебности со стороны родителей школьников. Также 27 процентов учителей замечали ее со стороны коллег и 19 процентов — учеников.

Согласно исследованию, ученики и учителя считают главными проявлениями пассивной агрессии грубость (30 и 56 процентов соответсвенно). Школьники также выделили обидные шутки (29 процентов) и пакости (26 процентов), а преподаватели — сарказм (52 процента) и игнорирование (51 процент).

При этом каждый второй учитель не знает как бороться с кибербуллингом (65 процентов), однако почти половина опрошенных (47 процентов) признают, что он является проблемой. Больше трети педагогов (37 процентов) убеждены, что их ученики не сталкиваются с травлей в интернете. В свою очередь, 12 процентов опрошенных преподавателей заявили об осведомленности о подобных случаях, но подчеркнули, что им удалось их пресекать. Еще 28 процентов признали, что помочь школьникам удается не всегда. Самой главной причиной тому является отсутствие у более чем половины учителей (54 процента) понимания о том, как это сделать.

Кроме того, специалисты выяснили, что самыми популярными способами защиты от травли в сети у школьников были добавление в друзья только знакомых (47 процентов), блокирование агрессоров (46 процентов) и обсуждение проблемы со взрослыми и психологом (43 процента). Говорить о кибербуллинге большинство учащихся (81 процент) готовы с родными, меньшее (17 и 15 процентов соответственно) — с друзьями и учителями.

Ранее клинический психолог, эксперт программы «Травли NET» АНО «БО Журавлик» Мария Афонина дала советы по борьбе с преследованием в интернете. По ее словам, при столкновении с кибербуллингом россиянам, в том числе подросткам, следует сохранять все доказательства травли, а также менять настройки конфиденциальности в соцсетях.