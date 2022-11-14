Зеленский назвал высокой цену за Херсон
Президент Украины Зеленский заявил, что Херсон дорого обошелся Киеву
Президент Украины Владимир Зеленский назвал высокой цену за Херсон для Киева. Об этом он заявил во время визита в город, сообщает газета The Washington Post.
По его мнению, установление контроля над Херсоном дорого обошлось Украине, Киев заплатил «большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых».
14 ноября стало известно о визите Зеленского в Херсон. Глава государства выступил перед украинскими силовиками. Во время визита он также заявил, что Украина готова к миру.
9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра.