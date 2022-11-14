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16:06, 14 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский назвал высокой цену за Херсон

Президент Украины Зеленский заявил, что Херсон дорого обошелся Киеву
Владимир Зеленский (справа)

Владимир Зеленский (справа). Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал высокой цену за Херсон для Киева. Об этом он заявил во время визита в город, сообщает газета The Washington Post.

По его мнению, установление контроля над Херсоном дорого обошлось Украине, Киев заплатил «большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых».

14 ноября стало известно о визите Зеленского в Херсон. Глава государства выступил перед украинскими силовиками. Во время визита он также заявил, что Украина готова к миру.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра.

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Алевтина Запольская
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