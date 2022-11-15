Население Земли вплотную приблизилось к восьми миллиардам

ООН: население Земли превысит отметку в 8 миллиардов человек во вторник, 15 ноября

Население Земли превысит отметку в восемь миллиардов человек во вторник, 15 ноября, согласно прогнозу Отдела народонаселения Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщило агентство AFP в Twitter.

По данным сайта Worldometer на 08:45, население планеты колеблется от 7 999 982 716 до 7,999,982,741 человека, и это число постоянно увеличится. Уже 15 ноября эта цифра достигнет 8 миллиардов, сообщается на сайте. Согласно прогнозам ООН, к 2037 году на Земле будет проживать 9 миллиардов человек, а к 2058 году — 10 миллиардов.

Численность населения Земли достигла отметки в семь миллиардов в 2011 году.

В августе журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на прогнозы ученых заметили, что численность населения Земли может не достигнуть отметки в 10 миллиардов человек. Согласно их данным, спад начнется после достижения отметки примерно в 9,6 миллиарда человек в 2070-х.