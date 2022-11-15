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20:59, 15 ноября 2022Мир

В США оценили риск прямого столкновения с Россией на Украине

Американский адмирал Маллен предупредил о риске прямого столкновения РФ и США на Украине

Фото: Olivier Douliery / Globallookpress.com

Украинский кризис может перерасти в третью мировую войну в том случае, если одна из сторон конфликта применит ядерное оружие, предупредил американский адмирал в отставке Майк Маллен в интервью PBS. Выдержку из интервью приводит РИА Новости.

Оценивая риск прямого столкновения США с Россией на Украине, Маллен заявил, что «сейчас очень опасное время». По его словам, конфликту необходимо положить конец без применения ядерного оружия. Сделать это, уверен собеседник PBS, можно исключительно дипломатическим путем.

«Я очень боюсь, что на самом деле, если это оружие появится, мы будем очень близки к третьей мировой войне и войне с Россией», — сказал Маллен.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности (СБ) ООН проведет новое заседание по теме конфликта на Украине 16 ноября.

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Варвара Кошечкина
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