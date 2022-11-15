Совбез ООН анонсировал новое заседание по Украине

Совбез ООН проведет новое заседание по теме конфликта на Украине 16 ноября

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет новое заседание по теме конфликта на Украине 16 ноября. Его анонсировали в программе работы Совбеза, передает ТАСС.

Отмечается, что заседание начнется около 23:00 по московскому времени. В теме встречи указано, что она будет посвящена поддержанию мира и безопасности на Украине.

3 ноября СБ ООН отклонил резолюцию России, которая предусматривала создание комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. За документ проголосовали Россия и Китай.