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20:09, 15 ноября 2022Мир

Совбез ООН анонсировал новое заседание по Украине

Совбез ООН проведет новое заседание по теме конфликта на Украине 16 ноября

Фото: Evan Schneider / Globallookpress.com

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет новое заседание по теме конфликта на Украине 16 ноября. Его анонсировали в программе работы Совбеза, передает ТАСС.

Отмечается, что заседание начнется около 23:00 по московскому времени. В теме встречи указано, что она будет посвящена поддержанию мира и безопасности на Украине.

3 ноября СБ ООН отклонил резолюцию России, которая предусматривала создание комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. За документ проголосовали Россия и Китай.

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Виктория Кондратьева
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