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09:12, 15 ноября 2022Россия

Дрессировщики выяснили происхождение погибшей в Севастополе афалины

Дрессировщики установили, что погибшая в Севастополе афалина не принадлежала дельфинарию

Фото: Unsplash

При осмотре погибшей афалины, найденной в Севастополе, установлено, что животное не принадлежало дельфинарию «Флиппер». О происхождении млекопитающего сообщает ТАСС со ссылкой на Институт биологии южных морей.

В учреждении заявили, что опытные дрессировщики, много лет работающие с дельфинами, не нашли следов от уколов на плавнике афалины. Ранее тренер Карадагской научной станции Дарья Цветкова по фотографии установила, что знает погибшее животное. Она предположила, что это Зоя из дельфинария, у которой часто брали кровь. Однако при визуальном осмотре она поняла, что это другой дельфин.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале также сообщил, что специалисты ветнадзора не смогли считать чип, который должен был быть у афалины из дельфинария.

Мертвая афалина была обнаружена вечером 14 ноября в районе пляжа «Вязовая роща» в Севастополе.

2 ноября Владимир Калниболотский, владелец дельфинария в севастопольском парке Победы, выбросил четырех млекопитающих в море. Позже мужчина объяснил, что пошел на это, поскольку у него не хватало денег на содержание дельфинов.

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Екатерина Подвигина
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