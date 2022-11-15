После обеда лидеров G20 лишь пять человек остались фотографироваться

РИА Новости: на фотосессии после неформального обеда глав G20 остались только пять человек

На фотосессии после неформального обеда глав стран-членов «Большой двадцатки» (G20), саммит которой проходит с 15 по 16 ноября на острове Бали в Индонезии, остались лишь пять человек. Об этом сообщает РИА Новости.

На мероприятии остались фотографироваться президент Южной Кореи Юн Сок Ель, президент Индонезии Джоко Видодо, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанез и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Отмечается, что на самом обеде присутствовало гораздо больше участников, чем те лидеры, что присутствовали на фотосессии.

Ранее главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И встретились на полях саммита G20 в Индонезии, во время разговора китайский министр заявил Лаврову, что Пекин выступает против исключения России из G20 и других международных организаций.