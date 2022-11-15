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19:39, 15 ноября 2022Ценности

41-летняя Джессика Альба удивила фанатов внешностью до и после нанесения макияжа

Актриса Джессика Альба удивила фанатов внешним видом до и после нанесения макияжа

Кадр: @jessicaalba

Американская актриса Джессика Альба удивила фанатов внешним видом до и после нанесения макияжа. Соответствующим видео она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

В начале ролика 41-летняя знаменитость предстала перед подписчиками в черной майке и с чуть влажными волосами, продемонстрировав лицо без макияжа. Позади нее позировали стилист и визажист.

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Затем звезда кинокартины «Город грехов» прикрыла камеру рукой и на следующем кадре показала свою внешность после преображения. Ей выровняли тон кожи, наложили румяна, оформили брови, подкрасили ресницы тушью, а также нанесли серые тени и ярко-розовую помаду. Вдобавок Альбе выпрямили и уложили волосы назад, выпустив у лица две пряди. Кроме того, на ней была другая одежда — розовый наряд с декольте, оформленным объемными цветами.

Видео набрало более 58 тысяч лайков, собрав множество восторженных комментариев пользователей. «Ты настолько красива, что перед макияжем выглядишь лучше!», «Настолько красивая, что и макияж не нужен», «Великолепна и до, и после», «Ты чертовски красива!», «Ты как будто не стареешь», — писали они.

Ранее американская актриса и продюсер Дженнифер Энистон показала внешность без макияжа на новой фотографии в соцсетях. Так, 53-летняя звезда сериала «Друзья» поделилась постом, в котором показала способ уложить кудрявые волосы, используя продукцию собственного бренда LolaVie. На размещенных кадрах знаменитость запечатлена в ванной комнате после купания. Энистон позировала перед камерой в белом полотенце и без мейкапа на лице.

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Мария Винар
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