Названы города России с подешевевшей арендой квартир

«Этажи»: аренда однокомнатных квартир больше всего подешевела в Москве

За месяц среди городов России стоимость аренды однокомнатных квартир больше всего снизилась в Москве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

За месяц цена упала на три процента. Городом с подешевевшей арендой квартир также назвали Самару, где ставка стала ниже на 1,9 процента. В Санкт-Петербурге и Красноярске зафиксировали динамику снижения на 1,8 и 1,4 процента соответственно. На 1,2 процента аренда «однушек» подешевела в Ростове-на-Дону.

Что касается сегмента двухкомнатных квартир, то за месяц стоимость аренды больше всего уменьшилась в Красноярске — на 4,6 процента. В Москве стоимость снизилась на 3,3 процента. В Санкт-Петербурге и Новосибирске зафиксировали отрицательную динамику в 2,4 процента в каждом.

Ранее эксперты портала «Мир квартир» пришли к выводу, что в октябре 2022 года среди городов России аренда жилья больше всего подешевела в Сочи — ежемесячная плата за однокомнатную квартиру снизилась на 11,6 процента. В Севастополе аренда «однушек» потеряла в цене 5,4 процента.