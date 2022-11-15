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20:08, 15 ноября 2022Наука и техника

Открыт новый приближающийся к Земле астероид

«Известия»: российский ученый открыл новый приближающийся к Земле астероид

Фото: Alex Eckermann / Unsplash

Отечественный астроном Леонид Еленин из Института прикладной математики РАН открыл новый приближающийся к Земле астероид. Об этом сообщают «Известия».

Как уточняется, диаметр объекта под названием 2022 VG2 составляет примерно от 13 до 31 метра. Выявить его удалось благодаря российскому телескопу ОРИ-40, который располагается в монгольской обсерватории Хурелтогот. Пока что точную массу и форму космического тела не смогли определить.

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Распознать астероид получилось на скорости около 50 угловых секунд в минуту, что делает его объектом, зафиксированным на самой быстрой скорости: предыдущие двигались со скоростью 4-5 угловых секунд в минуту. После публикации полученных данных на сервисе NEOCP 2022 VG2 подтвердили десятки обсерваторий из России, США и стран Европы.

Астероид был классифицирован как сближающийся с Землей (АСЗ) семейства Аполлона, то есть пересекающих орбиту нашей планеты.

В ноябре 2022 года группа астрономов из разных стран обнаружила крупнейший и потенциально опасный астероид за последние восемь лет.

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Елена Апазиди
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