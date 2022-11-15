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17:32, 15 ноября 2022Ценности

Блогерша призналась в плачевных последствиях инъекций ботокса

Блогерша Саманта Роуз не смогла надеть контактные линзы и накраситься из-за ботокса

Кадр: @samantha_roseeeee / TikTok

Блогерша Саманта Роуз убедила косметолога сделать ей двойную дозу инъекций ботокса и рассказала о плачевных последствиях своих действий. Соответствующей историей она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка показала результаты преображения. В ролике видно, что после проведения процедуры морщины на лице девушки исчезли, однако правая бровь опустилась ниже левой. По словам юзерши, из-за изменений во внешности она не может нанести макияж и надеть контактные линзы.

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Несмотря на неудачный опыт посещения косметолога, инфлюэнсерша винит в случившемся только себя. «Лучше доктора я просто не знаю. Это я слишком настойчива и заставила ее сделать это», — призналась Роуз.

Подписчики негативно отреагировали на поступок блогерши и не оценили ее преображение. «Почему люди делают инъекции в таком молодом возрасте, это печально осознавать», «Я прямо сбит с толку, потому что у всех людей есть морщины, но они зачем-то делают эти манипуляции со своим лицом», «Ну зато вы теперь знаете, к чему это может привести», — написали они.

Ранее в ноябре блогерша Дениз Валиантис захотела изменить форму подбородка и осталась с отеком после растворения жировой ткани на подбородке. На опубликованных кадрах Валиантис продемонстрировала овал лица, который выглядел аккуратным. Затем она показала внешность после посещения клиники, когда ее подбородок заметно увеличился в размерах. «Если вы захотите так же растворить жир, три дня будете выглядеть как лягушка», — заключила блогерша.

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Екатерина Ештокина
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