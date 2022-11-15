Миру предрекли сокращение населения

Демограф Юрий Крупнов заявил об остановке роста населения планеты к концу столетия

После 2070 года, а, возможно, и раньше рост численности населения в мире прекратится из-за так называемой «чумы малодетности», когда современные семьи отказываются заводить детей или рожают не больше одного-двух. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил демограф, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Угроза перенаселения

«На самом деле никакой критической точки роста населения не существует: ни 10 миллиардов, ни 11 миллиардов — нет никаких достоверных подсчетов, — заявил демограф. — Мы находимся в плену очень идеологизированных преставлений середины прошлого века, когда считалось, что главная угроза человечеству — это даже не ядерная война, а перенаселение, которое приведет к необратимым последствиям в виде голода, невозможности использовать и сохранять ресурсы и прочему».

На момент, когда начались все эти идеологические "заклинания, на Земле было чуть больше трех миллиардов человек. За 60 лет нас стало больше на пяти миллиардов. И никакой катастрофы не произошло Юрий Крупнов демограф

Демограф подчеркнул, что рост населения не бесконечен. Об этом, по его словам, свидетельствует доклад ООН, в котором говорится о том, что к 2070 году рост населения планеты просто прекратится, остановившись на отметке около 12 миллиардов людей.

«Вся истерика по поводу перенаселения планеты, угроза катастрофы высосана из пальца. Более того, у нас существует неиллюзорная угроза вымирания. Проблема в том, что в России семьи полуторадетные — в среднем полтора ребенка на семью. Чистая математика говорит о том, что для простого воспроизводства необходимо 2,15, а лучше 2,5», — отметил Крупнов.

Аналогичная ситуация, по его словам, наблюдается в Европе, в Японии, в некоторых странах ситуация складывается значительно хуже, чем в России. Именно эту проблему, по словам демографа, и стоит обсуждать в первую очередь.

«Чума малодетности»

«В мире свирепствует чума малодетности. В том же Китае на одну семью уже приходится 1,3 ребенка. По существующим прогнозам, к концу столетия в стране останется только порядка 800 миллионов человек при текущих 1,4 миллиарда. Подобная проблема наблюдается во всем мире: даже в африканских, южноазиатских странах, которые традиционно считаются пятидетными, размер этой детности сокращается», — заявил Крупнов.

Он объяснил, что по мере развития общества, вхождения в «глобальное потребительство» число детей в семьях резко сокращается. Наиболее интересным сценарием с этой точки зрения он считает демографическую зиму, которая может наступить уже в скором времени.

«Малодетность в мире доминирует, к этому стремятся все страны, даже самые отсталые. Неслучайно ООН написал свой доклад, который даже подвергся критике — многие считают, что рост населения прекратится раньше. Так что проблема в мире совсем не в перенаселении, а именно в чуме малодетности», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее ООН сообщила, что население Земли по состоянию на 15 ноября достигло восьми миллиардов человек. Информация размещена на сайте организации.

Отмечается, что основной прирост населения до этой отметки обеспечил демографический рост в Азии. Еще почти на 400 миллионов человек прибавилось население в Африке. Среди стран крупнейшим «вкладчиком» названа Индия, прибавившая в населении на 177 миллионов человек. В Китае прибавилось 73 миллиона, при этом там в будущем прогнозируется снижение численности. На третьем месте — Нигерия, а всего основной прирост до восьми миллиардов обеспечили десять стран.