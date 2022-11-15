Звездный парикмахер назвал упускаемое из виду важное действие при мытье головы

Парикмахер Рики Уолтерс: при мытье кондиционер следует наносить на подсушенные волосы

Звездный парикмахер и основатель салона Salon64 Рики Уолтерс из Лондона назвал упускаемое из виду важное действие при мытье головы. Соответствующую информацию приводит Mirror.

По словам эксперта, который сотрудничал с такими знаменитостями, как английская певица Никола Робертс и ирландская модель и телеведущая Лора Уитмор, не следует наносить кондиционер на пряди сразу после применения шампуня. Так, он посоветовал перед этим подсушить волосы полотенцем, чтобы не получить вместо указанного косметического препарата «водянистый раствор».

Кроме того, мастер порекомендовал мыть голову шампунем дважды, а кондиционер использовать в течение двух минут, распределив его по всей длине волос, кроме области у корней.

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