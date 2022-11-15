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15:53, 15 ноября 2022Ценности

Звездный парикмахер назвал упускаемое из виду важное действие при мытье головы

Парикмахер Рики Уолтерс: при мытье кондиционер следует наносить на подсушенные волосы

Фото: Christin Hume / Unsplash

Звездный парикмахер и основатель салона Salon64 Рики Уолтерс из Лондона назвал упускаемое из виду важное действие при мытье головы. Соответствующую информацию приводит Mirror.

По словам эксперта, который сотрудничал с такими знаменитостями, как английская певица Никола Робертс и ирландская модель и телеведущая Лора Уитмор, не следует наносить кондиционер на пряди сразу после применения шампуня. Так, он посоветовал перед этим подсушить волосы полотенцем, чтобы не получить вместо указанного косметического препарата «водянистый раствор».

Кроме того, мастер порекомендовал мыть голову шампунем дважды, а кондиционер использовать в течение двух минут, распределив его по всей длине волос, кроме области у корней.

Ранее в ноябре парикмахер-стилист Екатерина Кочетова назвала россиянкам дешевое домашнее средство для красоты волос. Для достижения гладкости и блеска прядей и улучшения их состояния специалистка посоветовала раз в месяц использовать маску из оливкового и кокосового масел.

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Алина Гостева
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