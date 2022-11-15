Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:12, 15 ноября 2022Наука и техника

В США оценили затраты на строительство нового эсминца

Breaking Defense: строительство каждого эсминца DDG(X) обойдется в 3,4 миллиарда долларов

Фото: US Navy

Стоимость строительства каждого эсминца DDG(X) для Военно-морских сил (ВМС) США может составить 3,4 миллиарда долларов. Затраты на строительство корабля оценили аналитики Бюджетного управления Конгресса США (Congressional Budget Office, CBO), пишет Breaking Defense.

Аналитики ВМС прогнозируют, что стоимость каждого корабля составит от 2,3 до 2,4 миллиарда долларов, однако в Конгрессе считают, что DDG(X) обойдется в 3,1-3,4 миллиарда долларов. До 2052 года ВМС могут приобрести до 47 кораблей, а общая стоимость программы составит от 99 до 146 миллиардов долларов.

«Неопределенность в отношении конечных размеров и возможностей эсминца следующего поколения предполагает, что его окончательная стоимость может существенно отличаться от оценок как ВМС, так и CBO», — говорится в отчете Бюджетного управления Конгресса.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Лучи смерти. Как в России создают оружие будущего — боевые лазеры?
Лучи смерти.Как в России создают оружие будущего — боевые лазеры?
26 октября 2022

В августе издание The Drive сообщило, что американский эсминец Preble типа Arleigh Burke получил лазерное оружие High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance system (HELIOS), предназначенное для наблюдения и ослепления противника.

В январе ВМС США показали концепт эсминца DDG(X) с лазерным оружием и гиперзвуковыми ракетами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В Киеве начались экстренные отключения электричества
Российский биатлонист-чемпион сменил спортивное гражданство
В Аптекарском огороде начали массовый отлов котов
Трое россиян похитили женщину из бара из-за оскорблений в соцсетях
Российские разведчики выбили ВСУ с позиций на кременском направлении
Китай оценил позицию России по ядерной войне
Раскрыта причина любви россиянок к коротким свадебным платьям
Назван способ получить миллионы рублей от государства
Стали известны подробности визита Собчак в офис «Ростеха»
Набиуллина призвала готовиться к ухудшению ситуации в экономике страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.