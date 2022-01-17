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В США показали концепт эсминца с гиперзвуковым оружием

ВМС США показали концепт корабля следующего поколения DDG(X)

Изображение: U.S. Naval Sea Systems Command

Военно-морские силы (ВМС) США показали концепт эсминца с лазерным оружием и гиперзвуковыми ракетами, который начнут строить в 2028 году. Облик нового корабля описали в отчете ВМС США, сообщает USNI News.

Перспективный корабль получит единую энергетическую установку, которая обеспечит питание боевых лазеров мощностью до 600 киловатт. Энергетическое оружие позволит поражать крылатые ракеты.

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Изначально DDG(X) получит пусковые установки Mk-41 на 32 ячейки, которые можно будет заменить пусковыми установками на 12 ячеек для перспективных гиперзвуковых ракет. Модульная конструкция позволит менять количество ракет. Корабль планируют оснастить боевой системой Baseline 10 Aegis и радаром SPY-6.

ВМС США хотят получить корабль с увеличенной дальностью плавания, который будет расходовать на 25 процентов меньше топлива, чем эсминцы типа Arleigh Burke. Также в требования к DDG(X) включили улучшенные мореходные качества и возможность выполнять задачи в Арктике.

Ранее издание Breaking Defence сообщило о подготовке боевого лазера HELIOS к установке на эсминец ВМС США Preble класса Arleigh Burke. Корабль с новым оружием выйдет в море в 2022 году.

В декабре в публикации The Drive обратили внимание на проржавевший эсминец Zumwalt. Корабль со следами ржавчины и обесцвеченным радиопоглощающим покрытием заметили в заливе Сан-Диего.

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Даниил Иринин
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