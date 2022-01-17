В США показали концепт эсминца с гиперзвуковым оружием

Военно-морские силы (ВМС) США показали концепт эсминца с лазерным оружием и гиперзвуковыми ракетами, который начнут строить в 2028 году. Облик нового корабля описали в отчете ВМС США, сообщает USNI News.

Перспективный корабль получит единую энергетическую установку, которая обеспечит питание боевых лазеров мощностью до 600 киловатт. Энергетическое оружие позволит поражать крылатые ракеты.

Изначально DDG(X) получит пусковые установки Mk-41 на 32 ячейки, которые можно будет заменить пусковыми установками на 12 ячеек для перспективных гиперзвуковых ракет. Модульная конструкция позволит менять количество ракет. Корабль планируют оснастить боевой системой Baseline 10 Aegis и радаром SPY-6.

ВМС США хотят получить корабль с увеличенной дальностью плавания, который будет расходовать на 25 процентов меньше топлива, чем эсминцы типа Arleigh Burke. Также в требования к DDG(X) включили улучшенные мореходные качества и возможность выполнять задачи в Арктике.

Ранее издание Breaking Defence сообщило о подготовке боевого лазера HELIOS к установке на эсминец ВМС США Preble класса Arleigh Burke. Корабль с новым оружием выйдет в море в 2022 году.

В декабре в публикации The Drive обратили внимание на проржавевший эсминец Zumwalt. Корабль со следами ржавчины и обесцвеченным радиопоглощающим покрытием заметили в заливе Сан-Диего.