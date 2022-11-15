Популярный певец перечислил ранние признаки своего неизлечимого заболевания

Певец Ник Джонас обнаружил у себя диабет из-за потери веса и других ранних признаков

30-летний американский певец Ник Джонас рассказал, что найденный у него в 13 лет диабет I типа выдал себя сильной жаждой и потерей веса. Эти и другие ранние признаки своего неизлечимого заболевания он перечислил в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Ника Джонаса, на развитие диабета указывали четыре признака: потеря веса, сильная жажда, частое мочеиспускание и раздражительность. «Это обычные признаки диабета I типа. Я рассказываю о них, чтобы их смогли различить у себя и другие», — написал он.

Публикацию популярный артист приурочил к Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, в день рождения сэра Фредерика Бантинга, открывшего инсулин вместе с Чарльзом Бестом в 1922 году. При диабете I типа тело производит мало собственного гормона инсулина или не производит его вовсе, и организму требуется медикаментозная поддержка.

В 2021 году в беседе с изданием People Ник Джонас рассказывал, что болезнь ему помог заметить один из старших братьев, обративший внимание, что юный Ник пьет слишком много сладкой газированной воды и теряет вес.

Николас «Ник» Джонас — американский певец, актер и композитор. Прославился, войдя в состав бойз-бэнда Jonas Brothers вместе со старшими братьями — Джо и Кевином. Группа просуществовала до 2013 года. В 2018 году он стал самым стильным мужчиной года по мнению журнала GQ.

Ранее актриса Кристина Эпплгейт призналась, что на съемках сериала «Мертв для меня» ее пришлось держать за ноги из-за рассеянного склероза. Звезда «Друзей» назвала съемки с неизлечимой болезнью пыткой.