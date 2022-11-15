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09:00, 15 ноября 2022Из жизни

Девушка купила новый автомобиль и утопила его сразу после получения прав

The Mirror: британка утопила новую машину через несколько недель после получения прав

Фото: Jan Baborák / Unsplash

18-летняя жительница английского города Оксфорд Лея Дарнелл блестяще сдала экзамен по вождению и вскоре утопила свою машину. Об этом сообщает The Mirror.

Девушка купила автомобиль в январе 2022 года во время обучения в автошколе. После получения прав она сразу же села за руль новой машины.

Спустя несколько недель британка отправилась смотреть на фейерверки со своим бойфрендом. После завершения мероприятия они возвращались домой на автомобиле в пасмурную и дождливую погоду. На крутом повороте девушка не справилась с управлением, машина вылетела с дороги и упала в озеро.

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По словам Дарнелл, вода начала быстро заполнять салон, пока она и ее бойфренд отчаянно пытались открыть двери. «Помню, как мы оба смотрели друг на друга и думали, что это конец», — рассказывает девушка. Когда уровень воды поднялся до шеи, ей удалось выбить дверь ногой, и они выбрались на берег.

Британка позвонила в полицию и сообщила о произошедшем, а ее бойфренд вернулся к машине и забрал личные вещи из салона. Позднее на место происшествия прибыла спасательная служба, сотрудники которой вытащили автомобиль из водоема с помощью подъемного крана.

«Этот опыт действительно научил меня ценить жизнь. Он заставил понять, насколько легко можно все потерять», — утверждает Дарнелл.

Ранее сообщалось, что десятилетний Гэвин Кини из США вытащил тонущую мать из бассейна и спас ее от гибели. Мать мальчика рассказала, что у нее начался приступ эпилепсии во время купания в бассейне на заднем дворе.

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Алиса Удовик
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