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17:43, 15 ноября 2022Экономика

Оценена зависимость экономики России от Китая

Экономист Корхонен: Россия сильно зависит от Китая

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

До спецоперации на Украине Китай обеспечивал около четверти российского товарного импорта, но теперь эта доля «гораздо выше одной трети, возможно, 40 процентов», заявил руководитель Института стран с переходной экономикой при Банке Финляндии Иикка Корхонен, передает РБК.

«Это означает, что с точки зрения импорта Россия сейчас если не самая зависимая от Китая страна, то вторая после Северной Кореи», — оценил ситуацию он. Сильная зависимость будет только нарастать, уверен Корхонен. Но пока импорт из Китая недостаточен для восполнения дефицита западных компонентов, отметил экономист.

Корхонен добавил, что в обмен на продолжение торговли с Россией компании КНР хотят что-то взамен, например, скидок на нефть.

Между тем китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали сокращать закупки российской нефти с поставкой в декабре. Государственные предприятия также стали приобретать меньше российского сырья, чтобы избежать санкционных рисков.

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Платон Щукин
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