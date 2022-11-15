Оценена зависимость экономики России от Китая

Экономист Корхонен: Россия сильно зависит от Китая

До спецоперации на Украине Китай обеспечивал около четверти российского товарного импорта, но теперь эта доля «гораздо выше одной трети, возможно, 40 процентов», заявил руководитель Института стран с переходной экономикой при Банке Финляндии Иикка Корхонен, передает РБК.

«Это означает, что с точки зрения импорта Россия сейчас если не самая зависимая от Китая страна, то вторая после Северной Кореи», — оценил ситуацию он. Сильная зависимость будет только нарастать, уверен Корхонен. Но пока импорт из Китая недостаточен для восполнения дефицита западных компонентов, отметил экономист.

Корхонен добавил, что в обмен на продолжение торговли с Россией компании КНР хотят что-то взамен, например, скидок на нефть.

Между тем китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали сокращать закупки российской нефти с поставкой в декабре. Государственные предприятия также стали приобретать меньше российского сырья, чтобы избежать санкционных рисков.