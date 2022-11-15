Российская школьница заночевала на коврике в подъезде из-за пьяных соседей

В Приморье школьница заночевала в подъезде из-за ворвавшихся в квартиру пьяных соседей

В Приморском крае школьнице пришлось заночевать в подъезде дома на коврике из-за соседей, которые ворвались в квартиру ее родителей. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным издания, пьяные россияне сломали ключ, пытаясь попасть домой. Они попросили помощи у соседей и начали пробираться в жилище через балкон на втором этаже.

10-летняя дочь владельцев квартиры криков не выдержала — надела сапоги, шапку, пуховик и ушла в подъезд. Девочка заснула там, а утром сбежала.

Пропажу школьницы обнаружила ее сестра только после ухода пьяных соседей. Позже она нашлась у знакомых. Сотрудники полиции составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Российская семья состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН).

Ранее сообщалось, что в Сургуте 14-летняя девочка два часа просидела в запертом холодном автобусе.