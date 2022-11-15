Ожесточенная схватка двух аллигаторов попала на видео

Newsweek: два аллигатора сразились на глазах у женщины и попали на видео

Два аллигатора устроили ожесточенную схватку на глазах у посетительницы заповедника Ритч Гриссом Мемориал Уэтлендс в американском округе Бревард, штат Флорида. Хищники попали на видео, на которое обратило внимание издание Newsweek.

Кристал Урбан Роуз впервые побывала в водно-болотных угодьях. За этот день она видела около 15 различных аллигаторов, но две рептилии впечатлили ее сильнее всего. Женщина опубликовала в соцсетях запись, на которой видно, как два аллигатора зажимают друг друга в челюстях и держат захват в течение длительного времени. На теле одного из них от укуса соперника выступила кровь.

Роуз подчеркнула, что за час трижды прошла мимо места ожесточенного сражения, и за это время хищники не отпустили друг друга и не изменили позы. Аллигаторы выясняли отношения прямо рядом с пешеходной тропой. «Оба аллигатора были живы, и оставались в этой позиции захвата, заставляя противника сжимать челюсти все сильнее», — рассказала женщина.

По ее словам, длина аллигаторов составляла около трех и четырех метров. Американка рассказала, что один раз услышала, как доминирующий аллигатор зарычал, прежде чем укусить своего соперника в живот. «Они заметили меня, и только усилили хватку. Они были неподвижны и оставались в захвате друг у друга. Один из них, похоже, даже дремал. Они просто сцепились друг с другом и оставались в той же позе, когда я уходила», — подчеркнула женщина.

За что сражались два самца аллигатора, неизвестно. Подписчики в соцсетях начали выдвигать предположения относительно причин схватки. «Битва за доминирование и за территорию», — написал один из них. «Они отдыхают между схватками. Энергия у них распределяется не так, как у нас, и они быстро выдыхаются, но не хотят, чтобы противник одержал победу. Поэтому они держат соперника в захвате», — отметил другой автор комментария.

Ранее сообщалось, что жительница американского округа Форт-Майерс, штат Флорида, стала свидетельницей драки двух аллигаторов перед входной дверью ее дома. Американка записала схватку рептилий на видео.