В США допустили модификацию ударных дронов Gray Eagle для передачи Украине

CNN: США изучают возможность модификации беспилотников Gray Eagle для передачи Киеву

Соединенные Штаты изучают возможность внесения модификаций в беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Gray Eagle с целью передачи их Украине при минимальном риске попадания в руки российских военных. Об сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Как стало известно телеканалу, подобные модификации могут быть осуществлены без потери чувствительных технологий. «Однако этот процесс достаточно сложен и требует времени», — поделился собеседник. О каких технологиях речь, не уточняется. Однако Сет Джонс (Seth Jones) из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) допустил, что имеются в виду возможности визуализации и сбора разведданных.

Вместе с тем, отмечает CNN, без подобных изменений беспилотники Gray Eagle, которые могут быть вооружены управляемыми ракетами класса «воздух-земля» Hellfire, не будут включены в предстоящие пакеты военной помощи, выделяемой Киеву. Отмечается, что Белый дом отказался от комментариев по данному вопросу, а производящая БПЛА компания General Atomics не ответила на запрос телеканала.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждала, что США отказались передавать Украине высокотехнологичные ударно-разведывательные беспилотные летальные аппараты MQ-1C Gray Eagle из-за страха обострить конфликт.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков выразил мнение, что Вашингтон отказался передавать дроны из-за боязни российских систем противовоздушной обороны.