Харатьян рассказал о тяжелой жизни дочери в Швеции из-за его фамилии

Дмитрий Харатьян рассказал, что его дочери тяжело жить в Швеции из-за его фамилии

Российский актер Дмитрий Харатьян рассказал о том, что его 38-летней дочери Александре тяжело жить в Швеции, так как она носит его фамилию. Об этом он сообщил в эфире программы «Жизнь и судьба».

Артист отметил, что его родственница, обладающая гражданством Евросоюза, сталкивается с негативным отношением к приезжим из России в связи с нынешними обстоятельствами.

«Очень сложно там сейчас жить, во-первых, с такой фамилией — у нее моя. Во-вторых, в связи вообще с ситуацией. Конечно, всем русским сложно жить там. Ведь есть определенное отношение. Существует ярко выраженная русофобия», — отметил актер, подчеркнув, что Александра соблюдает «некий нейтралитет», так как собирается продолжить жить в Швеции со своим супругом.

Харатьян добавил, что его 24-летний сын Иван проходил обучение в русскоязычной школе на Мальте, однако сейчас проживает в России и учится во ВГИКе на режиссера.

Ранее основатель группы Little Big Илья Прусикин, который ранее переехал жить в США, пожаловался на нехватку денег.

