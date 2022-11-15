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12:57, 15 ноября 2022Культура

Харатьян рассказал о тяжелой жизни дочери в Швеции из-за его фамилии

Дмитрий Харатьян рассказал, что его дочери тяжело жить в Швеции из-за его фамилии

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский актер Дмитрий Харатьян рассказал о том, что его 38-летней дочери Александре тяжело жить в Швеции, так как она носит его фамилию. Об этом он сообщил в эфире программы «Жизнь и судьба».

Артист отметил, что его родственница, обладающая гражданством Евросоюза, сталкивается с негативным отношением к приезжим из России в связи с нынешними обстоятельствами.

«Очень сложно там сейчас жить, во-первых, с такой фамилией — у нее моя. Во-вторых, в связи вообще с ситуацией. Конечно, всем русским сложно жить там. Ведь есть определенное отношение. Существует ярко выраженная русофобия», — отметил актер, подчеркнув, что Александра соблюдает «некий нейтралитет», так как собирается продолжить жить в Швеции со своим супругом.

Харатьян добавил, что его 24-летний сын Иван проходил обучение в русскоязычной школе на Мальте, однако сейчас проживает в России и учится во ВГИКе на режиссера.

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Анастасия Астахова
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