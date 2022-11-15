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12:38, 15 ноября 2022Культура

Владелица разрушенного в ДТП с Хеч дома подала в суд на представителей актрисы

Владелица разрушенного в смертельном ДТП с Хеч дома подала в суд на представителей актрисы

Фото: Carolyn Cole / Los Angeles Times / Getty Images

Владелица дома, который был разрушен в результате смертельной аварии с участием американской актрисы Энн Хеч, подала в суд на представителей погибшей артистки. Об этом сообщает Page Six.

Пострадавшая по имени Линн Мишель заявила, что вместе со своими собаками чуть не погибла, когда автомобиль артистки врезался в здание. Хозяйка отметила, что машина Хеч «пролетела через переднюю часть ее дома и глубоко вошла в его интерьер», прежде чем «остановиться в нескольких футах» от нее.

Мишель сообщила, что большая часть ее имущества сгорела в огне, а также потребовала от представителей артистки возместить ущерб в размере двух миллионов долларов.

Ранее стало известно, что мемуары Энн Хеч стали коллекционным изданием после ее смерти и подорожали в четыре раза.

6 августа 2022 года Энн Хеч устроила ДТП, врезавшись сначала в гараж многоквартирного комплекса, а потом в дом, и попала в больницу с сильными ожогами. В результате экспертизы в ее организме нашли следы кокаина.

12 августа актриса умерла в возрасте 53 лет.

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Анастасия Астахова
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